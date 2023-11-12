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İsrail’i kuran yeraltı tarikatı: Siyonizm

A Haber
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Giriş: 12.11.2023 17:01
Siyonizm son günlerde katil İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım ile beraber tekrar gündemimize girdi. Peki İsrail'in kurulmasını sağlayan siyonizm nedir? İşte siyonizmin tarihi.....
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İsrail’i kuran yeraltı tarikatı: Siyonizm
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