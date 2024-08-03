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İsrail’e misilleme nasıl olacak? İran ve Hizbullah ne adım atacak?

İsrail’e misilleme nasıl olacak? İran ve Hizbullah ne adım atacak?

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 03.08.2024 11:00
Diken üstündeki Orta Doğu’da sıcak saatler yaşandı. Hamas lideri Haniye'nin şehit edildiği İran'dan İsrail'e misilleme çıkışı geldi; bölgede alarmın rengi kırmızıya döndü. Gerilime Washington da dahil oldu. Amerikan ordusu İsrail yanında yer alması için takviye kuvvet gönderileceğini açıkladı. İran, İsrail'i vuracak mı? İran-İsrail savaşı kapıda mı? İran misillemeye mi hazırlanıyor? Bölgede yaşanan gerilimi A Haber canlı yayınına katılan stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe değerlendirdi.
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