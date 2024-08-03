İsrail’e misilleme nasıl olacak? İran ve Hizbullah ne adım atacak?

Diken üstündeki Orta Doğu’da sıcak saatler yaşandı. Hamas lideri Haniye'nin şehit edildiği İran'dan İsrail'e misilleme çıkışı geldi; bölgede alarmın rengi kırmızıya döndü. Gerilime Washington da dahil oldu. Amerikan ordusu İsrail yanında yer alması için takviye kuvvet gönderileceğini açıkladı. İran, İsrail'i vuracak mı? İran-İsrail savaşı kapıda mı? İran misillemeye mi hazırlanıyor? Bölgede yaşanan gerilimi A Haber canlı yayınına katılan stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN