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İsrail’den yeni savaş taktiği: Dijital terör | ANALİZ

İsrail’den yeni savaş taktiği: Dijital terör | ANALİZ

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.09.2024 16:28
Güncelleme:22.09.2024 16:28
İsrail, Lübnan'a yönelik önce iki dalga halinde siber terör saldırısı gerçekleştirdi. Ardından da ülkenin güneyini hedef alan kapsamlı hava saldırıları düzenledi. Peki siyonist rejimin Lübnan'a yönelik bu atakları neyin habercisi? Gerek dijital terör saldırıları gerekse de hava harekatlarıyla Tel Aviv neyi amaçlıyor? Detaylar analiz haberimizde...
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