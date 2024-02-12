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İsrail'den Refah'a saldırı! Havadan yapılan saldırı sonucu en az 100 sivil hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2024 09:00
İsrail'in kara harekatı hazırlığındaki Refah'ta bombardıman günün ilk saatlerinde başladı. İsrail jetleri birçok noktayı hedef aldı. Binalardan alev bulutları yükseldi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken Filistin Resmi Haber Ajansı'ndan açıklama geldi. İsrail'in Mısır sınırındaki Refah saldırılarında 100'den fazla kişinin öldürüldüğü duyuruldu. Detayları bölgede bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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