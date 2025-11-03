İsrail’de KAAN-Eurofighter korkusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, iki ülke arasında Eurofighter Typhoon savaş uçaklarına yönelik iş birliği anlaşmasına imza attı. Türkiye ile İngiltere arasında atılan bu adım, İsrail’de de yakından takip edilerek gündem oldu. A Haber ekranlarında gelişmeyi değerlendiren Askeri Stratejist İlker Güçlü, anlaşmanın yalnızca askeri değil, jeopolitik açıdan da büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN