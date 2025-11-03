03 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İsrail'de KAAN-Eurofighter korkusu
İsrail’de KAAN-Eurofighter korkusu

İsrail'de KAAN-Eurofighter korkusu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.11.2025 00:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, iki ülke arasında Eurofighter Typhoon savaş uçaklarına yönelik iş birliği anlaşmasına imza attı. Türkiye ile İngiltere arasında atılan bu adım, İsrail’de de yakından takip edilerek gündem oldu. A Haber ekranlarında gelişmeyi değerlendiren Askeri Stratejist İlker Güçlü, anlaşmanın yalnızca askeri değil, jeopolitik açıdan da büyük bir önem taşıdığını vurguladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail’de KAAN-Eurofighter korkusu
İsrail’de KAAN-Eurofighter korkusu
İsrail'de KAAN-Eurofighter korkusu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak Savunma Bakanı Abbasi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak Savunma Bakanı Abbasi ile görüştü
Özkan ile Gün’ün yakın ilişkisi deşifre oldu
Özkan ile Gün'ün yakın ilişkisi deşifre oldu
Bakan Fidan Bağdat’ta
Bakan Fidan Bağdat'ta
İstanbul’da Gazze zirvesi
İstanbul'da Gazze zirvesi
Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular
Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular
DEM Parti heyeti İmralı’ya gidecek
DEM Parti heyeti İmralı'ya gidecek
Şahi topunun sesiyle başlayan yolculuk
Şahi topunun sesiyle başlayan yolculuk
Kolonu çatlayan 4 katlı bina mühürlendi!
Kolonu çatlayan 4 katlı bina mühürlendi!
Siyonist casustan tehdit dolu sözler!
Siyonist casustan tehdit dolu sözler!
Yeniden İsrail-Lübnan savaşı mı?
Yeniden İsrail-Lübnan savaşı mı?
Yeniden İsrail-Lübnan savaşı mı? A Haber’de uzman isimden çarpıcı yorum
Yeniden İsrail-Lübnan savaşı mı? A Haber'de uzman isimden çarpıcı yorum
Daha Fazla Video Göster