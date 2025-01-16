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İsrail’de ateşkese kimler engel oluyor? Gazze ateşkesi başlamadan bitecek mi?

İsrail’de ateşkese kimler engel oluyor? Gazze ateşkesi başlamadan bitecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.01.2025 16:32
İsrail kabinesi ateşkes anlaşmasını onaylamak için bugün toplanacaktı. Ancak kabinenin ateşkes için toplanmayacağı duyuruldu. Hamas'tan ise "ateşe bağlıyız" mesajı geldi. Akademisyen Doç. Dr. Faik Tanrıkulu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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İsrail’de ateşkese kimler engel oluyor? Gazze ateşkesi başlamadan bitecek mi?
Gazze ateşkesi başlamadan bitecek mi?
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