İsrail’de ateşkese kimler engel oluyor? Gazze ateşkesi başlamadan bitecek mi?

İsrail kabinesi ateşkes anlaşmasını onaylamak için bugün toplanacaktı. Ancak kabinenin ateşkes için toplanmayacağı duyuruldu. Hamas'tan ise "ateşe bağlıyız" mesajı geldi. Akademisyen Doç. Dr. Faik Tanrıkulu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN