16 Ocak 2025, Perşembe
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İsrail’de ateşkese kimler engel oluyor? Gazze ateşkesi başlamadan bitecek mi?
İsrail kabinesi ateşkes anlaşmasını onaylamak için bugün toplanacaktı. Ancak kabinenin ateşkes için toplanmayacağı duyuruldu. Hamas'tan ise "ateşe bağlıyız" mesajı geldi. Akademisyen Doç. Dr. Faik Tanrıkulu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.