11 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İsrail verdiği sözleri tutacak mı? Ateşkes yürürlükte, sahada durum nasıl?
İsrail verdiği sözleri tutacak mı? Ateşkes yürürlükte, sahada durum nasıl?

İsrail verdiği sözleri tutacak mı? Ateşkes yürürlükte, sahada durum nasıl?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.10.2025 13:33
Ateşkesin yürürlüğe girdiği Gazze'de on binlerce Filistinli evlerine dönmek için yollarda. Gazzeliler İsrail'in 2 yıllık bombardımanı sonrasında büyük bir yıkımla karşılaşıyor. Enkaza dönen kentte yaşadıkları binayı bile bulamayan Filistinliler ne olursa olsun topraklarını terk etmeyeceklerini söylüyor. Ateşkesin ardından Gazze sokaklarında 63 cenaze bulunurken enkaz altında daha fazlası olduğu belirtiliyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü önce İsrail'e ardından da Mısır'a gidecek. ABD basını, aralarında Türkiye'nin de olduğu 11 ülkenin liderleriyle bir zirve planladığını duyurdu. Gazze sınırında bulunan ekibimizden Ata Gündüz Kurşun son durumu anlattı. Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan muhabirimiz Esra Akyürek ise zirve ile ilgili bilgileri anlattı. Peki Gazze'de ateşkes kalıcı barışa döner mi? Hamas silahları teslim edecek mi? 2. aşamada neler tartışılacak? 7 Ekim'den ateşkese nasıl gelindi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Necmettin Mutlu değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail verdiği sözleri tutacak mı? Ateşkes yürürlükte, sahada durum nasıl?
Sumud Aktivisti A Haber’e konuştu!
Sumud Aktivisti A Haber'e konuştu!
Başkan Erdoğan ateşkeste büyük rol oynadı!
Başkan Erdoğan ateşkeste büyük rol oynadı!
İsrail verdiği sözleri tutacak mı?
İsrail verdiği sözleri tutacak mı?
Öktem cinayetinde yeni görüntü!
Öktem cinayetinde yeni görüntü!
İzmir’in zemini her yıl 1,5 santim çöküyor!
İzmir'in zemini her yıl 1,5 santim çöküyor!
TSK’nın gücü tatbikatta görücüye çıktı
TSK'nın gücü tatbikatta görücüye çıktı
Güneysu’daki komşularla sohbet!
Güneysu’daki komşularla sohbet!
Gazze halkının dönüşü ne anlama geliyor?
Gazze halkının dönüşü ne anlama geliyor?
Üniversitede yeni model masada!
Üniversitede yeni model masada!
Gazze görev gücünün işlevi ve kapsamı ne olacak?
Gazze görev gücünün işlevi ve kapsamı ne olacak?
İşte TSK envanterindeki silah ve sistemler
İşte TSK envanterindeki silah ve sistemler
Başkan Erdoğan babaocağı Rize’de!
Başkan Erdoğan babaocağı Rize’de!
Daha Fazla Video Göster