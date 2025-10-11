İsrail verdiği sözleri tutacak mı? Ateşkes yürürlükte, sahada durum nasıl?

Ateşkesin yürürlüğe girdiği Gazze'de on binlerce Filistinli evlerine dönmek için yollarda. Gazzeliler İsrail'in 2 yıllık bombardımanı sonrasında büyük bir yıkımla karşılaşıyor. Enkaza dönen kentte yaşadıkları binayı bile bulamayan Filistinliler ne olursa olsun topraklarını terk etmeyeceklerini söylüyor. Ateşkesin ardından Gazze sokaklarında 63 cenaze bulunurken enkaz altında daha fazlası olduğu belirtiliyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü önce İsrail'e ardından da Mısır'a gidecek. ABD basını, aralarında Türkiye'nin de olduğu 11 ülkenin liderleriyle bir zirve planladığını duyurdu. Gazze sınırında bulunan ekibimizden Ata Gündüz Kurşun son durumu anlattı. Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan muhabirimiz Esra Akyürek ise zirve ile ilgili bilgileri anlattı. Peki Gazze'de ateşkes kalıcı barışa döner mi? Hamas silahları teslim edecek mi? 2. aşamada neler tartışılacak? 7 Ekim'den ateşkese nasıl gelindi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Necmettin Mutlu değerlendirdi.

