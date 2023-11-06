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İsrail ürünleri belediyelerce boykot ediliyor! Hangi belediyelerde boykot var?

A Haber
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Giriş: 06.11.2023 07:11
Türkiye'de bazı belediyeler Gazze'yi cehenneme çeviren katil İsrail'in mallarını boykot etme kararı aldı. Bir duyarlılık örneği de Malatya Battalgazi Belediyesi'nden geldi. Sosyal tesislerinde İsrail menşeli ürünleri satmama kararı alan Battalgazi Belediyesi tesisin bir aylık gelirini de Filistin'e göndereceklerini açıkladı.
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