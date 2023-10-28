İsrail Şifa Hastanesi çevresini vurdu! Bölgede neler oluyor?

İsrail Gazze'de binlerce kişinin sığındığı, yaralıların tedavi gördüğü Şifa Hastanesi çevresini vurdu. Katil İsrail hastanenin altında karargah bulunduğunu ileri sürdü. İsrail Başbakanı Netanyahu da bununla ilgili bir animasyon yayınladı. Hamas iddiaları yalandı. Gazze’deki durumu işgal altındaki Batı Şeria’dan A Haber canlı yayınına bağlanan Filistinli Prof. Dr. Mahmud Mustafa Osman değerlendirdi. Osman, “Şu anda oradan kimsenden haber alamıyoruz. Tanıdıklarımızı aradık ama cevap yok. Telefon hatları kesilmiş durumda. Batı Şeria’da sabaha kadar kimse uyumadı. İnsanlar sabaha kadar Kur’an okudu ve sokaklarda tepki gösterdi. İsrail bu cinnetten dönmelidir.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN