10 Aralık 2024, Salı
İsrail saldırıları ne anlama geliyor? İbrahim Keleş: Toprak gaspı yapılıyor
Muhaliflerin Esad’ı devirip yeni düzen kurma mücadelesi sürerken terör devleti İsrail Şam’a yönelik saldırılar düzenliyor. Bölgedeki sıcak gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi. Askeri stratejist İbrahim Keleş, İsrail’in toprak gaspı yaptığını vurgularken uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan İsrial’in su ve enerji kaynaklarını elde etmeye çalıştığını söyledi.