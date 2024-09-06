İsrail polisinden Mescid-i Aksa’ya cuma kısıtlaması

Terör devleti İsrail’in Gazze’de yaptığı katliam devam ederken Doğu Kudüs’te Müslümanlara yönelik eziyet sürüyor. İşgalci İsrail polisi cuma namazı için Mescid-i Aksa’ya gelen Müslümanlara kendi keyfine göre kısıtlama uyguluyor. Detayları bölgede bulunan A haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

Halil İbrahim Uğur'un bölgeden aktardıkları şöyle:

Bizler şu anda Aslanlı Kapı girişindeyiz ve İsrail polisi her hafta cuma günü yaptığı gibi yine bariyer kurdu. Bariyerden istediği kişileri içeri alıyor. Burada İsrail polisinin keyfine göre bir kısıtlama uygulanıyor. İnsanlar cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya geliyor ancak burada İsrail polisinin kısıtlaması ile karşı karşıya kalıyor. Burada içeri alınmayan insanların neye göre içeri alınmadığını ise kimse bilmiyor. İnsanlar burada kurulan demir bariyerler içinde bekletiliyor ve keyfe göre içeri alınıyor.

Esir yakınlarının Netanyahu karşıtı gösterileriyle sarsılan İsrail bu hafta cuma namazına gelen Müslümanlara daha sert davrandı. Ancak namaza gelenlere karşı biber gazlı ya da coplu bir müdahale olmadı. Buraya namaza gelenlerin çoğu geri gönderiliyor. Gençler ve çocuklar Aslanlı Kapı'dan geri çevriliyor. Kadınlardan da bazıları içeri sokulmuyor. Ramallah bölgesinden buraya gelenlerin sayısı çok az. İsrail Ramallah ile Kudüs arasındaki sınırda kapıları kapatıyor ve kısıtlama uyguluyor.

Aslanlı Kapı'da yer alan bariyerler bir anda açıldı ve insanların içeri geçmesine izin verildi. Ancak burada 3 tane bariyer var ve orada İsrail polisi beklemeye devam ediyor. Burada içeri alınmayan bir Filistinliye polis müdahalede bulundu ve darbetti. Polisler gencin peşine düştü ve gözaltına almak istedi.