İsrail polisinden Cuma namazına biber gazlı müdahale! A Haber ekibi atılan gazdan etkilendi

Gazze’de katliam 84 gündür sürerken Kudüs’te ise her Cuma zulüm yaşanıyor. Vicdansızlar namaz kılanlarla gaz bombası yağdırdı. Atılan gazdan A Haber ekipleri de etkilendi. Bölgede yaşananları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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