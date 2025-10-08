08 Ekim 2025, Çarşamba
İsrail Özgürlük Filosu'na da saldırdı! Uzman isim A Haber’de yorumladı
İsrail askerleri, Gazze'deki ablukayı kırmak için Akdeniz'de seyreden 11 gemilik Özgürlük Filosu'na da uluslararası sularda saldırdı. Gemiye çıkan askerler 3 defa havaya ateş açtı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratesjit Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe değerlendirdi.