08 Ekim 2025, Çarşamba

İsrail Özgürlük Filosu’na da saldırdı! Uzman isim A Haber’de yorumladı

İsrail Özgürlük Filosu'na da saldırdı! Uzman isim A Haber’de yorumladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2025 09:47
İsrail askerleri, Gazze'deki ablukayı kırmak için Akdeniz'de seyreden 11 gemilik Özgürlük Filosu'na da uluslararası sularda saldırdı. Gemiye çıkan askerler 3 defa havaya ateş açtı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratesjit Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe değerlendirdi.
