İsrail mülteci kampını böyle vurdu! İşte vurulan kamptan ilk görüntüler

Son dakika haberleri… Hamas’ın Aksa Tufanı’na karşı çaresi kalan ve sonrasında operasyona başlayan İsrail sivilleri hedef aldı. 3 gündür Gazze’yi bombalayan İsrail’in savaş uçakları 113 bin kişinin yaşamaya çalıştığı Cibaliye Mülteci Kampı’nı vurdu. İşte o kamptan ilk görüntüler…

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