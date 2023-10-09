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İsrail mülteci kampını böyle vurdu! İşte vurulan kamptan ilk görüntüler

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Giriş: 09.10.2023 13:44
Son dakika haberleri… Hamas’ın Aksa Tufanı’na karşı çaresi kalan ve sonrasında operasyona başlayan İsrail sivilleri hedef aldı. 3 gündür Gazze’yi bombalayan İsrail’in savaş uçakları 113 bin kişinin yaşamaya çalıştığı Cibaliye Mülteci Kampı’nı vurdu. İşte o kamptan ilk görüntüler…
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