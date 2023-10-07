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İsrail ile Filistin arasında büyük gerginlik! Türkiye nasıl bir politika izleyecek?

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Giriş: 07.10.2023 15:19
Hamas tarafından İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlatılırken çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Olaylar giderek alevlenirken Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada iki tarafa da itidal çağrısında bulundu. Diğer yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya A Haber'e yaptığı açıklamada çatışmalara yönelik konuşurken, Türkiye'nin olası arabuluculuk rolüne değindi. İşte detaylar...
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