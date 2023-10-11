İsrail - Hamas çatışmasında 5. gün

İsrail – Hamas çatışmaları 5. gününde de devam ediyor. Savunma – Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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