İsrail Gazze’den çekilmeye başladı! Kepçe ve dozerlerle soykırım izini silme çabası

Terör devleti İsrail, 2 yıldırı soykırım yaptığı Gazze’den dün yapılan anlaşmadan sonra çekilmeye başladı. Askeri araçların yanı sıra iş makineleri de dikkatleri çekti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Cihan Günyel değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN