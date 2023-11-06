06 Kasım 2023, Pazartesi
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İsrail eski Başbakanı Lapid: İsrail ahlaklı bir devlet değil! Savaşı kazanamıyoruz
Katil İsrail'in Gazze'deki sivil halka yönelik bombardımanın 30. gününde insanlık suçu tüm şiddetini devam ettiriyor. Katillerin zulmü devam ederken eski İsrail Başbakanı Yair Lapid'den çarpıcı bir itiraf geldi. Gazze'deki soykırıma değinen Lapid, "Savaşı kazanamıyoruz" ifadelerini kullanırken, İsrail'in ne ahlaki bir devlet ne de bölgesel bir güç olmadığını vurguladı. .