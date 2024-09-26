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İsrail basını: Birkaç saat sonra ateşkes olacak

İsrail basını: Birkaç saat sonra ateşkes olacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 11:25
İsrail önce 75 noktayı vurdu, sonra ateşkes için yeşil ışık dedi. İsrail basınına göre ateşkes birkaç saat içinde yürürlüğe girecek.
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