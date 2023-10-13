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İsrail askerleri Gazze'ye girdi

A Haber
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Giriş: 13.10.2023 19:43
İsrailli piyade birlikleri de lokal baskınlarda yer aldı.
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