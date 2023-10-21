İsrail 6,4 milyon Filistinliyi yurtsuz bıraktı! Bitmeyen sistematik soykırım

Siyonist İsrail, 75 yıldır baskı zulüm ve katliamlarla milyonlarca Filistinliyi yerinden etti. Ürdün, Lübnan ve Suriye başta olmak üzere bölgedeki kamplarda hala 3 milyon Filistinli yaşıyor. Gazze ve Batı Şeria'daki kamplarda sürgün hayatı yaşayan Filistinlilerle birlikte bu sayı 6 milyon 400 bini buluyor.

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