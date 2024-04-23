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İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç Hoca Efendi'ye veda! Oğlu Hüsnü Kılıç A Haber’e konuştu

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 23.04.2024 16:39
İsmailağa şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu’nun vefatı sonrası yerine geçen Hasan Kılıç Hoca Efendi dün hayatını kaybetti. 94 yaşında vefat eden Hasan Kılıç bir süredir tedavi görüyordu. Kılıç'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak ve Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verilecek. Hasan Kılıç Hoca Efendi’nin oğlu Hüsnü Kılıç, “Derin bir hüzün içindeyiz. Babacığım 94 yıl gibi uzun bir ömür sürdüler, bir asra yakın yaşadılar. Bu uzun ömründe öğrencileri, cemaati, faaliyeti hakkında hiçbir olumsuz söze şahit olmadım. Bizler bu çok önemlidir. Buradaki kalabalık ve gösterilen hassasiyet onun liyakatını gösteriyor.” dedi.
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