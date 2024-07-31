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İsmail Haniye Tahran’da şehit oldu! Rusya: Kabul edilemez politik bir cinayet

İsmail Haniye Tahran’da şehit oldu! Rusya: Kabul edilemez politik bir cinayet

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.07.2024 16:36
Son dakika haberleri… Hamas lideri İsmail Haniye İran’ın başkenti Tahran’da katil devlet İsrail tarafından şehit edildi. Rusya tarafından yapılan açıklamada, “Suikast kabul edilemez politik bir cinayet.” denildi. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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