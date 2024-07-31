31 Temmuz 2024, Çarşamba
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İsmail Haniye Tahran’da şehit oldu! Rusya: Kabul edilemez politik bir cinayet
Son dakika haberleri… Hamas lideri İsmail Haniye İran’ın başkenti Tahran’da katil devlet İsrail tarafından şehit edildi. Rusya tarafından yapılan açıklamada, “Suikast kabul edilemez politik bir cinayet.” denildi. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.