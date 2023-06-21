İş garantili burslu okul! Hem teorik hem de uygulamalı eğitim alıyorlar

Türkiye'deki meslek yüksek okullarında 9 adet seracılık bölümü bulunuyor. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki öğrenciler de meslek yüksek okulunda hem tam burslu okuyor, hem de iş garantili…

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