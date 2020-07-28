28 Temmuz 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İran'da yakıt tankerleri patladı

İran'da yakıt tankerleri patladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.07.2020 12:31
Güncelleme:28.07.2020 12:39
İran’da Kirmanşah kentinde ağır vasıtaların park edildiği otoparkta yangın çıktı. Alev alan içi yakıt dolu en az 8 araç kullanılmaz hale geldi.

Kirmanşah kentinde ağır vasıtaların park edildiği bir otoparkta bir yakıt tankerinde yangın çıktı. Alevler, yandaki diğer araçlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale ederken, siyah dumanlar bölgenin üstünü kapladı. Park halindeki diğer araçlar ise bölgeden uzaklaştırıldı. Kirmanşah Kaymakamı Fazlullah Rencber, yangının önce bir tankerde çıktığını daha sonra diğer araçlara yayıldığını söyledi.
Yetkili, ilk tespitlere göre yangının, otoparktaki ağır araçlardan birinin motoru tamir edilirken çıktığını aktardı. Can kaybının olmadığı olayda, en az dört kişin yaralandığı, 8 aracın da kullanılmaz hale geldiğini belirtildi.

Yakıt tankerleri patladı
Yakıt tankerleri patladı
ABD'nin Kavala çağrısına yanıt
ABD'nin Kavala çağrısına yanıt
CHP yönetiminde kimler çizik yedi?
CHP yönetiminde kimler çizik yedi?
CHP’li başkan kendi partisine oy vermedi!
CHP’li başkan kendi partisine oy vermedi!
Son 3 günün en yüksek yoğun bakım artışı!
Son 3 günün en yüksek yoğun bakım artışı!
Türk askeri tatbikat için Azerbaycan'da
Türk askeri tatbikat için Azerbaycan'da
Başkan Erdoğan: Bir milletin adeta yeniden doğuşuna şahitlik ediyoruz
Başkan Erdoğan: Bir milletin adeta yeniden doğuşuna şahitlik ediyoruz
Başkan Erdoğan'dan gençlere 'Ayasofya' çağrısı
Başkan Erdoğan'dan gençlere 'Ayasofya' çağrısı
Başkan Erdoğan'dan ''istemezükçü'' CHP'ye sert tepki: Ok yaydan çıkmıştır
Başkan Erdoğan'dan ''istemezükçü'' CHP'ye sert tepki: Ok yaydan çıkmıştır
Son dakika: Başkan Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı
Son dakika: Başkan Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı açıklaması: 2 ve 3'üncü günü...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı açıklaması: 2 ve 3'üncü günü...
Ankara Valisi Şahin A Haber'e konuştu
Ankara Valisi Şahin A Haber'e konuştu
Daha Fazla Video Göster