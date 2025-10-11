İran İsrail ile savaşa mı hazırlanıyor? A Haber Tahran’dan aktardı

11 Ekim 2025, Cumartesi

11.10.2025
Katil İsrail’in Orta Doğu’da gerilimi sürdürme politikasında bölgede tansiyonu yükseltirken, İran’dan kritik açıklama geldi. Son günlerde İran-İsrail arasında yeni bir savaşın kapıda olduğu haberleri gündeme gelirken A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, bölgeden son gelişmeleri aktardı. İran’ın İsrail’in olası saldırı giriminde “Tel Aviv’i yerle bir ederiz” açıklamasının ardından Tahran’da savaş söylentilerine ilişkin görüşlerin ikiye ayrıldığını söyledi.
