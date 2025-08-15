İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatibzade A Haber’de dikkat çeken mesajlar

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatibzade A Haber'e özel açıklamalar yaptı. İsrail ve ABD'ye sert çıkan Hatibzade, "Saldırılar uluslararası hukukun ağır ihlali." dedi Nükleer programda geri adım atmayacaklarını vurgulayan Hatibzade müzakereler için Türkiye'ye "güvenilir ev sahibi" mesajı verdi.

