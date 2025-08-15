15 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatibzade A Haber’de dikkat çeken mesajlar
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatibzade A Haber’de dikkat çeken mesajlar

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatibzade A Haber’de dikkat çeken mesajlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.08.2025 12:37
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatibzade A Haber'e özel açıklamalar yaptı. İsrail ve ABD'ye sert çıkan Hatibzade, "Saldırılar uluslararası hukukun ağır ihlali." dedi Nükleer programda geri adım atmayacaklarını vurgulayan Hatibzade müzakereler için Türkiye'ye "güvenilir ev sahibi" mesajı verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatibzade A Haber’de dikkat çeken mesajlar
Avrupa’da yangın alarmı kritik seviyede!
Avrupa'da yangın alarmı kritik seviyede!
Anadolu’da üretim seferberliği!
Anadolu’da üretim seferberliği!
İran’dan A Haber’de ABD ve İsrail’e mesajlar
İran'dan A Haber’de ABD ve İsrail'e mesajlar
Altay tankını yerli ve milli vagonlar taşıyacak!
Altay tankını yerli ve milli vagonlar taşıyacak!
A Haber gurbetçilerin sıla yolculuğuna eşlik etti
A Haber gurbetçilerin sıla yolculuğuna eşlik etti
CHP Özlem Çerçioğlu depremi
CHP Özlem Çerçioğlu depremi
Trump-Putin zirvesine saatler kaldı!
Trump-Putin zirvesine saatler kaldı!
İnan Güney neden gözaltında?
İnan Güney neden gözaltında?
Kıbrıslı Türklere soykırım girişimi!
Kıbrıslı Türklere soykırım girişimi!
Tarihi zirve! Trump ne teklif edecek?
Tarihi zirve! Trump ne teklif edecek?
İsrail’in E1 işgal planına tepki!
İsrail’in E1 işgal planına tepki!
Komisyonun 4. toplantısı 19 Ağustos’ta
Komisyonun 4. toplantısı 19 Ağustos’ta
Daha Fazla Video Göster