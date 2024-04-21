İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sakine Sadat Pad A Haber'e konuştu: İsrail uluslararası hukuku ihlal etti

İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar Orta Doğu'da yeni bir gerilimin fitilini ateşledi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sakine Sadat Pad, konuya ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. "Gerilimi başlatan taraf İran değildi" diyen Pad "İsrail'in misilleme hakkı yoktur, çünkü ilk saldıran oydu biz misilleme yaptık. İsrail için BM Tüzüğü'nün 51. Maddesi geçerli değil, saldırdı, yanıtını aldı." ifadelerini kullandı. İşte A Haber muhabiri Ekber Karabağ'ın özel röportajı...

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