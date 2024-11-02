02 Kasım 2024, Cumartesi
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İran ABD seçiminin olduğu salı gecesi İsrail’i vuracak iddiası
Amerikan yayın kuruluşu CNN, İran'ın İsrail'in 26 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırısına sert bir yanıt vereceğini öne sürdü. CNN'in iddiasına göre planlanan yanıt ABD’de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi öncesinde gerçekleştirilebilir. İran’da son durumu A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktarırken canlı yayın konuğu olan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ önemli değerlendirmelerde bulundu.