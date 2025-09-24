İran ABD ile müzakerelere kapıyı kapattı! Hamaney: ABD bize zorbalık yapıyor

İran lideri Ali Hamaney, ABD ile yürütülen nükleer müzakerelere kapılarını tamamen kapattı. Hamaney, "ABD bize zorbalık yapıyor" diyerek Washington ile diyaloğun sona erdiğini duyurdu. Gelişmenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN