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Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 6 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.02.2024 11:54
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiği ve Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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