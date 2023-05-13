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Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu! Piyade sözleşmeli er Muhammed Küçük’ün kanı yerde kalmadı

A Haber
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Giriş: 13.05.2023 09:21
Irak'ın kuzeyinden acı haber geldi. Pençe-Kilit harekatı bölgesinde, PKK'lı teröristlerin roketli saldırısı sonucu piyade sözleşmeli er Muhammed Küçük şehit oldu. Açılan karşı ateşte PKK'lı 2 terörist öldürüldü. Muhammed Küçük'ün şehit olduğu haberi memleketi Hatay'ın Hassa ilçesindeki ailesine ulaştı.
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