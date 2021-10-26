26 Ekim 2021, Salı
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Irak ve Suriye tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş detayları paylaştı
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda okundu. CHP ve HDP'nin "hayır" oyu verdiği Irak-Suriye tezkeresi AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin ''evet'' oylarıyla kabul edildi. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş TBMM'de olaya ilişkin detayları anlattı.