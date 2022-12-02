02 Aralık 2022, Cuma
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İnsanlık tarihinin en büyük utancı! Batı’da “İnsan hayvanat bahçeleri”
Sömürgeci devletler işgal ettikleri Afrika'dan gemilerle taşıdıkları yerli halkı yıllarca Avrupa ve Amerika'da hayvanat bahçelerinde sergilediler. Batı'nın asla hatırlamak istemediği insan hayvanat bahçeleri insan tarihinin en utanç verici olaylarından biridir.