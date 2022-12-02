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İnsanlık tarihinin en büyük utancı! Batı’da “İnsan hayvanat bahçeleri”

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Giriş: 02.12.2022 16:43
Sömürgeci devletler işgal ettikleri Afrika'dan gemilerle taşıdıkları yerli halkı yıllarca Avrupa ve Amerika'da hayvanat bahçelerinde sergilediler. Batı'nın asla hatırlamak istemediği insan hayvanat bahçeleri insan tarihinin en utanç verici olaylarından biridir.
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