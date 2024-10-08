İncel ne demek? İki kızın katili Semih Çelik İncel üyesi mi?

İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki Semih Çelik'in işlediği vahşi cinayetler "incel" kavramını hayatımıza soktu. Türkçe'de "istemsiz bekar" anlamına gelen "incel" kadınlara karşı düşmanca inanışlar besleyen ve bazı canice saldırılarla ilişkilendirilen bir ideoloji. "İncel"in bir üyesinin de 2 genç kızı katleden Semih Çelik olduğu belirtiliyor. Uzmanlar aileleri uyarıyor.

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