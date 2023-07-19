19 Temmuz 2023, Çarşamba
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İmamoğlu'nun online yaptığı toplantının bir kısmı internete sızdı! CHP'li isimlerle alternatif kurultay hazırlığı
CHP içinde her fırsatta 'değişim' çağrısında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun parti içindeki büyük isimlerle yaptığı gizli “Zoom” toplantısı internete düştü. İmamoğlu'nun partinin ağır toplarıyla birlikte adeta paralel bir CHP oluşturduğu ve bir MYK toplantısı tadında bu isimlerle planlar yaptığı ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.