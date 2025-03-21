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İmamoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı! 121 sayfalık ifadesinde soruları yanıtsız bıraktı

İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! 121 sayfalık ifadesinde soruları yanıtsız bıraktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.03.2025 21:39
İBB’ye yönelik düzenlenen “Yolsuzluk” operasyonunda gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ifade işlemleri tamamlandı. 121 sayfalık ifadesinde soruları yanıtsız bıraktı. İmamoğlu'nun ifadesinde sorulara cevap vermekten kaçtığı, yanı vermeyi kabul etmediği öğrenildi. İmamoğlu iddialara ilişkin, "Bu soruyu muhattap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim." dedi.
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İmamoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı! 121 sayfalık ifadesinde soruları yanıtsız bıraktı
İmamoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı! 121 sayfalık ifadesinde soruları yanıtsız bıraktı
İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! 121 sayfalık ifadesinde soruları yanıtsız bıraktı
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