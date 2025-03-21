21 Mart 2025, Cuma
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İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! 121 sayfalık ifadesinde soruları yanıtsız bıraktı
İBB’ye yönelik düzenlenen “Yolsuzluk” operasyonunda gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ifade işlemleri tamamlandı. 121 sayfalık ifadesinde soruları yanıtsız bıraktı. İmamoğlu'nun ifadesinde sorulara cevap vermekten kaçtığı, yanı vermeyi kabul etmediği öğrenildi. İmamoğlu iddialara ilişkin, "Bu soruyu muhattap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim." dedi.