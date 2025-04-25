25 Nisan 2025, Cuma
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İmamoğlu'nun ekibindeki kişi bavulla görüşmeye geldi! Kameraları bantladılar
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması sürerken, Ekrem İmamoğlu'nun ekibinde yer aldığı öne sürülen kişinin, İstanbul'daki Adnan Çebi'ye ait otelde yapılacak kritik görüşme öncesi bavulla giriş yaptığına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.