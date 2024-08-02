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İmamoğlu'ndan Haniye ve Hamas'a 'terörist' iması: İsrail'in soykırımına 'savaş' deyince AK Parti'den tepki gecikmedi

İmamoğlu'ndan Haniye ve Hamas'a 'terörist' iması: İsrail'in soykırımına 'savaş' deyince AK Parti'den tepki gecikmedi

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.08.2024 20:37
İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaptığı konuşmada, terör devleti İsrail'in saldırısında şehit olan İsmail Haniye ve Hamas'ı 'terörist' olmakla itham etti. "Biz sadece savaşa hayır demiyoruz, terörist eylemlere de hayır diyoruz." ifadelerini kullanan İmamoğlu, İsrail'in soykırımını 'savaş' olarak niteledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bu sözlere tepki gösterip, "Tüm insanlığı gözü önünde gerçekleşen bir soykırımı hala savaş olarak nitelendirmek, hırsıza kılıf, katile gerekçe aramak size mi kaldı? İmamoğlu’nun bu şirin gözükme çabasının Batı’nın gözünde ne denli karşılık bulacağını kestirmemiz zor olsa da vicdan sahibi insanların nezdinde zerre miskal değeri yoktur." dedi.
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