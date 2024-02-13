13 Şubat 2024, Salı
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İmamoğlu'na CHP'lilerden Sarıyer protestosu
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu kaybetmesinin ardından Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında başlayan güç savaşı devam ediyor. İstanbul'daki ilçe adaylarını belirleyen İmamoğlu, bugün (13 Şubat 2024) düzenlenen Büyük İstanbul buluşmasında adayları tanıtırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in organizasyona katılmaması dikkat çekti. Diğer yandan Sarıyer'de Şükrü Genç'in aday gösterilmemesi üzerine bir grup CHP'li İmamoğlu'na pankartla tepki gösterdi. İmamoğlu sık sık sözünün kesilmesi üzerine sinirlendi.