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İmamoğlu ve Yavaş'ın başarısız belediyecilik anlayışı! Gazeteci Yusuf Alabarda A Haber'de değerlendirdi

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Giriş: 17.06.2023 22:39
A Haber’de yayınlanan Satır Arası programında Gazeteci Yusuf Alabarda, CHP'deki başarısız belediyecilik sistemini değerlendirdi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı ele alan Alabarda, İstanbullu ve Ankaralı vatandaşların hiçbir hizmet alamadığını tekrardan gün yüzüne getirdi. Alabarda, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında, "İstanbul'u yönetemiyor, genel başkan olmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Yavaş'a da bir parantez açan Alabarda, Ankara'da bitmeyen seller nedeniyle toplam 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve Başkent vatandaşının artık hizmet beklediğini dile getirdi.
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