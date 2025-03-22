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İmamoğlu ve beraberindeki 90 kişi adliyeye sevk edildi!

İmamoğlu ve beraberindeki 90 kişi adliyeye sevk edildi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.03.2025 19:16
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suç örgütü", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "terör örgütüne yardım" soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 90 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun ise ayrı bir araçla adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
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İmamoğlu ve beraberindeki 90 kişi adliyeye sevk edildi!
İmamoğlu ve beraberindeki 90 kişi adliyeye sevk edildi!
İmamoğlu ve beraberindeki 90 kişi adliyeye sevk edildi!
İmamoğlu adliyeye sevk ediliyor!
İmamoğlu adliyeye sevk ediliyor!
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