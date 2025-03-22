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İmamoğlu bugün adliyeye sevk edilecek! Kurultay kararı kayyuma karşı mı alındı?

İmamoğlu bugün adliyeye sevk edilecek! Kurultay kararı kayyuma karşı mı alındı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.03.2025 17:50
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 90 şüphelinin sorgusu sürüyor. Dün yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade veren Ekrem İmamoğlu’na bugün de terör soruşturmasına ilişkin sorular yöneltildi. Gözaltındaki şüphelilerin önümüzdeki saatlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde sokak eylemlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Polis, sokak provokasyonlarına karışan 343 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan, İBB’ye yönelik soruşturmanın ardından CHP, 6 Nisan’da olağanüstü kurultay kararı aldı. Kurultayın gerekçesi ve olası adaylar merak konusu olurken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olup olmayacağı tartışılıyor. Son gelişmeleri A Haber muhabirleri Aslı Bilger Kutludağ, Mustafa Kadir Mercan, Ahmet Nazif Vural ve İlter Yeşiltaş sahadan aktardı.
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İmamoğlu bugün adliyeye sevk edilecek! Kurultay kararı kayyuma karşı mı alındı?
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