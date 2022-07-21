İlk nükleer santralde tarihi gün! Akkuyu NGS’de dördüncü reaktörün temeli atıldı

Son dakika haberi... Türkiye'nin devam eden en büyük yatırımlarından Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü ve son reaktörünün temeli bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılacağı törenle atıldı. Bakan Dönmez, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tek başına İstanbul’un elektrik talebinin yüzde 90’ını karşılayacak." dedi.

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