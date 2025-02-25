İlk Altay tankı bu yıl envantere girecek! Seri üretim zamanı

Savunma sanayiinin en önemli projelerinden biri olan Altay milli ana muharebe tankı, envantere girmek için gün sayıyor. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu yıl seri üretimden çıkacak ilk Altay tankların teslimatının yapılacağını söyledi, "2028'e kadar toplam 85 tank teslim edilecek" dedi.

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