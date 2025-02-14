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İliç’teki maden kazası! Bakan Kurum: Özel ya kötü niyetli ya cahil

İliç’teki maden kazası! Bakan Kurum: Özel ya kötü niyetli ya cahil

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.02.2025 13:02
CHP lideri Özgür Özel, geçen yıl İliç'te meydana gelen maden kazası üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u hedef aldı. Özgür Özel, Bakan Kurum ve yetkililerin hesap vermediğini ileri sürdü. Özel'in bu çıkışına yanıt veren Bakan Kurum, "Bilirkişi cevabı ortaya koyduğu halde hala gerçeği eğip bükmek ya kötü niyet ya da cehalettir." dedi.
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İliç’teki maden kazası! Bakan Kurum: Özel ya kötü niyetli ya cahil
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