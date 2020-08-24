İletişim Başkanlığı'ndan Malazgirt Zaferi’ne özel Kızıl Elma marşı

İletişim Başkanlığı, 26 Ağustos 1071'deki Malazgirt Zaferi’nin ardından geçen 949. yıl nedeniyle özel “Kızıl Elma” marşı hazırladı. İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan özel klip, sosyal medyaya da damga vurdum. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kızıl Elma" marşını "Bizim için Kızıl Elma büyük ve güçlü Türkiye'dir. Malazgirt'ten 15 Temmuz'a destanlar yazan milletimizin kutlu yürüyüşüdür." sözleriyle paylaştı. İletişim Başkanlığı Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü dolayısıyla "Kızıl Elma" marşı hazırladı



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kızıl Elma" marşını "Bizim için Kızıl Elma büyük ve güçlü Türkiye'dir. Malazgirt'ten 15 Temmuz'a destanlar yazan milletimizin kutlu yürüyüşüdür. Kızıl Elma, gölgesinde nice mazlumun serinlediği ulu çınardır. Cebeli Tarık'tan Hicaz'a Balkanlardan Asya'ya tüm insanlığın hasretle beklediğidir." sözleriyle Twitter hesabından paylaştı.



Kızıl Elma marşının klibi, 1071 Malazgirt Zaferi'nden Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna, İstanbul'un Fethinden Çanakkale ve Kurtuluş Savaşına, 15 Temmuz Destanından günümüze kadar aynı ruhun taşındığı temaları üzerine kurgulandı.



Klipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fetih suresinin ilk ayetlerini okuması da yer aldı.



Kızıl Elma marşının sözleri şu şekilde:



Canlar canının yolunda ancak

Kızıl elma hedefine ulaşılacak

Vadedilmiş olan ilahi nur Hâk

Ebedi mutlak hakim olacak



Kızıl elmanın fethiyle ancak

Yeryüzü sükun huzur bulacak

Geliyoruz ey şanlı al bayrak

Vatan aşkıyla her köşe bucak



Arşa yükselsin tekbir sesleri

Allah-u Ekber arş ileri

Türk'ün askeri candır siperi

Kahraman yurdumun onur izzeti



Arşa yükselsin tekbir sesleri

Allah Allah diyerek dönmeyiz geri

Vur ki inlesin zalimin sesi

Yedi cihan duysun hür sesimizi



Şanlı Türkiyem albayrağına

Bağlıyız gönülden canım vatana

Başlar koyar yoluna tüm cihanda

Şu çılgın Türkler hilal uğruna



Haydi Türkiyem Allah aşkına

Tarihe bir daha damga vurmaya

Ey aziz millet vatan namına

Yeniden nesillere ilham olmaya



Malazgirt'te şahlanan Sultan Alparslan

Kuruluş'ta Osman Gazi oluyor bu kan

Fetihlerle müjdelenen Sultan-ı Cihan

Çanakkale meydanında çocuk kahraman



Nesebinden geliyor yine aynı kan

Dirilişle yeniden yazıyor destan

İ'lâ-yi Kelimetullah bekliyor cihan

İstikamet kızıl elma vermeyiz aman



Malazgirt'te şahlanan Alparslan gibi

Zaferlerle tarih yazan ecdadım gibi

Çağ kapatıp çağ açan ceddimiz gibi

Hedefimiz kızıl elma marş ileri