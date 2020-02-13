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13.02.2020

İletişim Başkanlığı açıkladı: İşte Başkan Erdoğan'ın Pakistan programı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle 13-14 Şubat 2020 tarihlerinde Pakistan’a resmi ziyaret gerçekleştirecek. İletişim Başkanlığı, Başkan Erdoğan'ın Pakistan'a gerçekleştireceği resmi ziyaretin programını resmi Twitter hesabından duyurdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle 13-14 Şubat 2020 tarihlerinde Pakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. iki günlük resmi ziyaret gerçekleştireceği Pakistan'da cuma günü Parlamentoya hitap edecek.



TÜRKÇE İNGİLİZCE AFİŞLER ASILDI
Başkent İslamabad'da devlet binalarının bulunduğu Constitution Bulvarı, Erdoğan'ın konaklayacağı otelin önü ve havalimanı güzergahındaki yollara, Başkan Erdoğan'ın fotoğraflarıyla iki ülke dostluğunu anlatan Türkçe ve İngilizce afişler asıldı.



İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a gerçekleştireceği resmi ziyaretin programını resmi Twitter hesabından duyurdu.

İşte Başkan Erdoğan'ın Pakistan programı;

Konsey Toplantısı, Sayın Cumhurbaşkanımız ile Pakistan Başbakanı Sayın İmran Han'ın başkanlıklarında, ilgili Bakanların katılımıyla İslamabad'da gerçekleştirilecektir.

Konsey Toplantısında Türkiye-Pakistan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

Konsey Toplantısı vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşmaların imzalanması da gündemdedir.

Toplantı marjında Türkiye-Pakistan İş Forumu da icra edilecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, ayrıca, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'yle de biraraya geleceklerdir.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımız Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu'nun ortak oturumuna da hitap edeceklerdir.

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