İletişim Başkanı Altun, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü bu video ile kutladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Altun, ''Sen mahzun gönüllerin kabul olmuş duası, mazlumların sığınağı, yiğitlerin yoldaşısın. Gerçekleştirdiğin devrimleri hep birlikte yaşatacağız inşallah. Senin mücadelene ortak olmak evlatlarımıza bırakacağımız en güzel mirasımız.'' ifadelerini kullanırken bir de video paylaştı.