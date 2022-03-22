22 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 'İleriler' suç örgütüne dev operasyon! 211 aracın kilometresini düşürüp sattılar

'İleriler' suç örgütüne dev operasyon! 211 aracın kilometresini düşürüp sattılar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.03.2022 09:52
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik ve niteliklim dolandırıcılık suçu işleyen  “İleriler” suç örgütüne operasyon düzenleyerek çökertti. 13 paravan şirket kuran suç örgütü, yüksek kilometre araçları satın alarak kilometrelerini düşürdükleri 211 aracın satışını yaptıkları tespit edildi.
’İleriler’ suç örgütüne dev operasyon!
'İleriler' suç örgütüne dev operasyon!
İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru başladı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kaç kişi olacak? 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru nasıl yapılır?
İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru başladı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kaç kişi olacak? 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru nasıl yapılır?
FETÖ’nün sağlık yapılanmasına operasyon
FETÖ’nün sağlık yapılanmasına operasyon
Hollanda Başbakanı geliyor
Hollanda Başbakanı geliyor
Yeni seçim sistemi ne getiriyor?
Yeni seçim sistemi ne getiriyor?
Rusya-Ukrayna savaşının 26. gününde neler yaşandı?
Rusya-Ukrayna savaşının 26. gününde neler yaşandı?
2023 seçimleri için çağrı
2023 seçimleri için çağrı
Ömer Çelik: Türkiye herkese umut oldu
Ömer Çelik: Türkiye herkese umut oldu
CHP’yi eleştirince ölesiye dövüldü
CHP’yi eleştirince ölesiye dövüldü
Rusya neden hipersonik füze kullandı?
Rusya neden hipersonik füze kullandı?
Ölü sayısı artıyor
Ölü sayısı artıyor
İşte o sancağın hikayesi…
İşte o sancağın hikayesi…
Daha Fazla Video Göster