22 Mart 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
'İleriler' suç örgütüne dev operasyon! 211 aracın kilometresini düşürüp sattılar
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik ve niteliklim dolandırıcılık suçu işleyen “İleriler” suç örgütüne operasyon düzenleyerek çökertti. 13 paravan şirket kuran suç örgütü, yüksek kilometre araçları satın alarak kilometrelerini düşürdükleri 211 aracın satışını yaptıkları tespit edildi.